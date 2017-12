© AFP Archivbild

Ee vun de grousse Sujeten ass eng Reduktioun vum Plastik. Dat ostafrikanescht Land huet viru kuerzem Plastikstute verbueden a sech domat ronn 40 anere Länner ugeschloss, déi och op dee Wee gaange sinn. Ongeféier 8 Milliounen Tonne Plastiksoffall lant de Vereenten Natiounen no all Joer an de Mierer a si weltwäit ee vun de gréissten Ëmweltproblemer.



Estimatiounen no si 7 Milliounen Doudesfäll d'Joer op déi schlecht Loftqualitéit zeréckzeféieren, déi ënnert anerem duerch Industrie-Emissiounen an Ofgase vun den Autoe provozéiert gëtt. Weider heefeg Doudesursaache si Waasserverschmotzung, souwéi Gëftstoffer a kriibserreegend Substanzen op der Aarbechtsplaz.



Iwwer 2.500 Participante ginn déi nächst 3 Deeg zu Nairobi erwaart. Geplangt ass um Enn eng politesch Deklaratioun géint déi allgemeng Ëmweltverschmotzung. Doranner solle sech déi eenzel Memberlänner vun de Vereenten Natiounen engagéieren, d'Ëmwelt ze schounen an d'Unzuel u chemesche Produiten ze limitéieren.