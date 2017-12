Un dëser Übung mam Numm "Vigilant Ace" an der Pazifikregioun, participéieren, den Donnéeë vum amerikanesche Militär no, eleng vun US-Säit 12.000 Zaldoten an iwwer 230 Militärfliger. Wéi vill südkoreanesch Zaldote matmaachen, gouf net gesot.



Vun Nordkorea war et e Sonndeg d'Warnung, dass dëse Manöver eng oppe Provokatioun wier, déi all Ablack kéint zu engem Atomkrich féieren. Den Nationale Sécherheetsberoder vum amerikanesche President huet iwwerdeems virdru gewarnt, dass d'Gefor vun engem Krich mat Nordkorea all Dag méi grouss gëtt.



Déi nordkoreanesch Atomwaffen- a Rakéitentester suergen international fir grouss Suerg. Fir d'lescht hat dat gréisstendeels isoléiert Land e Mëttwoch eng Interkontinentalrakéit getest.