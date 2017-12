© AFP Archivbild

D'Riichter hate Mëtt November schonn de Parquet gehéiert, e Méindeg de Moie kënnt d'Defense zu Wuert. Den Donnéeë vum Geriicht no, soll dono en Datum festgeluecht ginn, wéini Decisioun public gemaach gëtt. Dëst ass awer nëmmen déi éischt Instanz. Béid Säite kënnen dono an Appell goen.



A Spuenien iwwerdeems decidéiert e Méindeg dat Iewescht Geriicht driwwer, ob zéng Vertrieder vun der katalanescher Onofhängegkeetsbeweegung an Untersuchungshaft bleiwen, oder op fräie Fouss kommen. Et handelt sech ëm 8 Membere vun der fréierer Regionalregierung an zwee Vertrieder vun der katalanescher Zivilgesellschaft. Déi spuenesch Justiz geheit hinnen ënnert anerem Rebellioun a Verontreiung vun ëffentleche Suen vir. De Carles Puigdemont huet gefuerdert, dass déi 10 Persounen nees fräi gelooss ginn. Déi Inhaftéiert selwer hoffen och, dass si op fräie Fouss kommen, fir um Wahlkampf kënnen deel ze huelen en Vue vun de Wahlen fir ee neit Regionalparlament den 21. Dezember a Katalounien.