Alleng an Ober- an a Mittelfranken huet et méi wéi 400 mol gerabbelt. Zwou Persoune sinn an Autosaccidenter ëm d'Liewe komm, eng Fra vun 18 Joer an e Mann vun 23 Joer.



Och um Méindeg ass am Süde vun Däitschland weiderhi mat glate Stroossen ze rechnen.