Dëst hunn d'Huthi-Rebelle matgedeelt, nodeems si de fréiere President ëmbruecht hunn. Op de soziale Medien hu si schonns als Beweis, Fotoen a Videoe vun der Läich publizéiert. D'Huthi-Rebelle waren Alliéierter vum Saleh, ma dës Allianz huet an de leschten Deeg ugefaangen ze bréckelen.D'Kämpf zu Sanaa sinn an de leschte 6 Deeg eskaléiert. Iwwer 120 Doudeger an iwwer 230 Blesséierter, deelt d'Rout Kräiz mat.De Saleh huet iwwer 30 Joer laang zu Sanaa, der Haaptstad vum Jemen regéiert, bis hien am Joer 2012 zerécktriede misst. Hie war den éischte President vum Jemen.