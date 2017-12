Dat Iewescht Geriicht an den USA huet e Méindeg säin Accord ginn. D'Restriktiounen duerfen awer nëmme sou laang applizéiert ginn, bis déi ënnescht Instanzen an der aktueller Appellsprozedur definitiv tranchéiert hunn.Et gëtt allerdéngs mat weideren Appeller gerechent, sou dass de Sträit méi wéi sécher wäert op en neits virum Supreme Court landen. Den Donald Trump hat seng Arees-Restriktioune mat der Protektioun virun Terrorgeforen justifiéiert. Dësen Dekret gesäit Restriktioune fir Bierger vir, déi aus sechs majoritär moslemesche Länner kommen. Et sinn dat den Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Syrien an Tschad. Donieft duerfen all d'Bierger aus Nordkorea a Regierungsvertrieder aus Venezuela net an d'USA areesen.