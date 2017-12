Internat.: Am meeschte gelies

Iwwer 620.000 Persoune sinn no Donnéeë vun de Vereenten Natiounen, zanter Enn August aus dem Myanmar an d'Nopeschland Bangladesch geflücht. Si goufen eegenen Aussoen no Affer vu Gewalt duerch Arméi a Police, Familljemembere goufen ëmbruecht a ganz Dierfer néiergebrannt.