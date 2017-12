Dem Donald Trump no sollen domat op deene Flächen, déi elo net méi ënner Protektioun stinn, d'Awunner kënne wanderen an op d'Juegd goen.

Kritiker hunn deem energesch widdersprach. Et géif ëm haart wirtschaftlech Intressie goen, virun allem ëm Buerungen no Buedemschätz a Fracking. Eng sëllechen Organisatiounen hunn an tëscht rechtlech Schrëtt géint dem Donald Trump seng Decisioun annoncéiert.