Fënnef Méint no de Krawallen während dem G20-Sommet zu Hamburg huet d'Police um Dënschdeg de Moien an 8 Bundeslänner Razziaen gemaach.

Dat huet d'Police vun Hamburg um Dënschdeg de Moie bekannt ginn. Den Asaz vun der Spezialkommissioun "Schwaarze Block" huet um Dënschdeg de Moie fréi ugefaangen. Zil wier et weider Beweiser ze sécheren, sou e Spriecher. Et sollen eng ganz Partie Haiser vun der lénker Zeen, ënnert anerem zu Hamburg, Berlin, an Nordrhein-Westfalen an a Rheinland-Pfalz duerchsicht gi sinn.