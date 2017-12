Zu Daun an der Vulkanäifel ass e Mann vu 57 Joer am Kader vun engem Familljesträit, deen eskaléiert ass, ëm d'Liewe komm.

D'Police war géint 0.40 Auer alarméiert ginn. Eng Fra huet de Beamten gesot, si bräicht no engem Sträit dréngend en Dokter. Wéi d'Secouristen op d'Plaz komm sinn, konnte si just nach den Doud vum Mann feststellen.



Hien hat sech éischten Informatiounen no mat senger Fra an d'Hoer kritt. An de Sträit war och déi erwuessen Duechter vun der Koppel verwéckelt. Déi genee Ëmstänn mussen nach gekläert ginn.