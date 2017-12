Internat.: Am meeschte gelies

De Libanesesche Premier Saad Hariri hëlt seng Demissioun zeréck. De Politiker huet en Dënschdeg no enger Reunioun vun der Regierung matgedeelt, un där hirer Spëtzt bleiwen ze wëllen.Säin iwwerraschende Récktrëtt hat d'Land virun engem Mount an eng politesch Kris gefouert. De Saad Hariri hat an enger éischter Phas, Saudi-Arabien fir seng Decisioun responsabel gemaach a gesot, hie wier ënner Drock gesat ginn. Duerno huet de Politiker seng Positioun komplett geännert.