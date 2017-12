Villages d'Enfants Monde zanter 50 Joer am Libanon (05.12.2017) Am Libanon huet Villages d'Enfants Monde Lëtzebuerg am Libanon en SOS-Kannerduerf opgeriicht, wou SOS-Eltere sech ëm d'Kanner këmmeren.

En SOS-Kannerduerf gouf vu Villages d'Enfants Monde Lëtzebuerg am Libanon opgeriicht. Hei komme Kanner ënner, déi keng Eltere méi hunn oder ouni hir Elteren aus Syrien oder vun anere Plaze geflücht sinn. Sougenannten SOS-Elteren, bei deenen d'Kanner liewen, këmmere sech ëm si, wéi wann et hir eege wieren. Am Duerf gëtt et fir d'SOS-Kanner dann och eng Spillschoul, wou awer och aner Kanner aus den Nopeschdierfer hikommen. Nieft de klassesche Kannerdierfer ënnerstëtzt SOS Villages d’Enfants Monde och libanesesch Famillen an ass a Flüchtlingscampen aktiv.An engem néie Projet sollen d’Schoulen op der Plaz ënnerstëtzt ginn: Keng nei Schoule bauen, mä déi al moderniséieren.Honnertdausende Kanner ginn ëmmer nach net an d’Schoul. SOS Villages d’Enfants Monde konnt schonn 1.400 Kanner hëllefen. Och wann dat no net vill kléngt, bedeit et deene Kanner, déi gehollef konnte kréien, alles.