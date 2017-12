Op der Streck Meerbusch-Osterath, tëscht Neuss a Krefeld, krute sech en Dënschdeg den Owend e Persounen- an e Gidderzuch ze paken.

© Pompjeeë Meerbusch (Twitter)

Derzeit scheint die Lage den Umständen entsprechend ruhig zu sein. Die Feuerwehr hat Kontakt zu den Personen im Zug. pic.twitter.com/LgbRhcQZD3 — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

Iwwer d'Zuel vun de Blesséierte ginn et den Ament nach ganz ënnerschiddlech Informatiounen: D'Bundespolizei geet awer vun op d'mannst 50 Verletzten aus.An den Accident sollen e Regionalexpress vun der Entreprise National Express an e Gidderzuch vun DB Cargo verwéckelt sinn.De Persounenzuch soll op de Gidderzuch, dee stoung, opgefuer sinn.Den Accident ass géint 19.30 Auer geschitt. Meerbusch läit net wäit vun Neuss an Düsseldorf.Am Zuch sinn nach vill Leit, si ginn elo fir d'éischt versuergt.Well e Catenaire erofgefall ass, mussen d'Rettungsleit gutt oppassen.