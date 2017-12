Den Holztransporter goung der däitscher Police bei enger Kontroll en Dënschdeg de Moien op der B52 a Richtung Hermeskeil an d'Netz.

© Input Presse

© Input Presse

D'Autobahnpolizei Schweich hat bei der Biewerbachtalbrücke eng kombinéiert Vitess- a Camionskontroll gemaach.Dobäi gouf och ee lëtzebuergeschen Laangholztransporter gestoppt, deen de Beamten nawell e bësse vill schwéier virkomm ass.A si sollte Recht behalen: 55 Tonnen, dat waren der 15 méi wéi erlaabt! Anescht ausgedréckt: 37% ze schwéier.De Camion huet net duerfe weiderfueren, en Deel vum Holz gouf ofgelueden an dunn an enger zweeter Faart op d'Zil bruecht.De belsche Chauffer an déi responsabel Firma riskéieren elo eng zolidd Geldstrof.