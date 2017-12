Obwuel den Handel mam Elfebeen verbueden ass, konnten am Kambodscha elo 1 Tonn vun den Autoritéite saiséiert ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

D’Matière gouf am gréissten Hafe vum Land zu Sihanoukville fonnt. Do waren d’Stécker Elfebeen an dräi Container mat Holz verstoppt, déi aus dem Mosambik koumen.

An Asie ginn fir ee Kilo Elfebeen ronn 1.000 Euro gefrot.