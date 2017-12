Zwee Verdächteger vun 20 an 21 Joer wiere festgeholl ginn a sollen am Laf vum Dag viru Geriicht kommen. Déi zwee Männer hätte wëlles, eng Bomm virun de Sécherheets-Ofspärungen an der Downing Street ze zünden an duerno vum Chaos ze profitéieren, fir d'Theresa May mat engem Messer z'erstiechen.



Um Dënschdeg hat déi britesch Inneministesch Amber Rudd gemellt, zanter Mee 2013 wieren 22 islamistesch motivéiert Attentater verhënnert ginn.