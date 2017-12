Britesch Staatsbierger, déi fir Dschihadistemiliz vum IS kämpfen, sollen, dem britesche Verdeedegungsminister no, detektéiert an ëmbruecht ginn.

En doudegen Terrorist kéint Groussbritannien net méi schueden, sou de Minister an engem Interview mat der britescher Zeitung "Daily Mail". Estimatiounen no, sinn 800 britesch Staatsbierger an den Irak an a Syrien gereest, fir sech do dem IS unzeschléissen. 130 vun hinne sollen ëm d'Liewe komm sinn. Ronn 400 sollen nees a Groussbritannien zeréckgaange sinn.