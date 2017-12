An Australien kënne sech gläichgeschlechtlech Koppele geschwënn bestueden. No laangen Debatten huet dat australescht Representantenhaus dofir gestëmmt.

© AFP

Vun deenen 150 Deputéierten waren der nëmme 4 dogéint. Do virdrun hat schonn den australesche Senat gréng Luucht ginn. De konservative Premier, Malcolm Turnbull, dee selwer mat Jo gestëmmt huet, sot dono, Australien huet et gepackt. An engem Referendum hate sech viru Kuerzem iwwer 61% vun den Australier fir d'Homo-Bestietnes ausgeschwat.

Antëscht hunn homosexuell Koppelen an iwwer 20 westlechen Demokratien d'Méiglechkeet sech ze bestueden, dorënner zanter dem 1. Januar 2015 och hei zu Lëtzebuerg.