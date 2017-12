Internat.: Am meeschte gelies

En Donneschdeg gouf et am Parlament zu Warschau e Mësstrauensvote géint d'Regierungschefin. Obwuel si dee Vote iwwerstanen huet, soll d'Ministerpresidentin der Partei hir Demissioun eragereecht hunn. D'Partei hätt dann decidéiert, datt de Finanzminister Mateusz Morawiecki de Posten un der Spëtzt vun der Regierung a Pole soll iwwerhuelen.Wéi polnesch Medie schonn e puer Wochen gemellt hunn, géif sech e Wiessel un der Spëtzt vun der Regierung undeiten, well d'Regierungschefin Szydlo beim Parteichef Jaroslaw Kaczynski net méi genuch Réckhalt hätt.