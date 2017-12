No der Jerusalem-Decisioun vum amerikanesche President Trump, huet déi radikal-islamesch Hamas fir e Freideg zu enger neier Intifada opgeruff.

© AFP Archivbild

De Chef vun der Hamas huet eng Liberatioun vu Jerusalem gefuerdert. Israel huet säi Militär doropshin an héchsten Alarmbereetschaft versat. No de Freidesgebieder gëtt mat Onroue gerechent.



Den UNO-Sécherheetsrot kënnt iwwerdeems zu New York fir eng Drénglechkeetssëtzung beieneen.