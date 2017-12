© AFP

E Feier um Bord vum Promi-Quartier Bel Air ass elo zu 30% ënner Kontroll, heescht et vun de Pompjeeën. Sechs Haiser sinn ofgebrannt, eng Dose goufe beschiedegt. E puer Dausend Leit hunn hir Villaen musse verloossen a sech a Sécherheet bréngen.



Eng Persoun ass bei de Bëschbränn ëm d'Liewe komm. D'Läich ass an der Nuecht op e Freideg entdeckt ginn, heescht et vun den Autoritéiten am südkalifornesche Ventura County.





Iwwer 4.000 Pompjeeë kämpfen iwwerdeems weider géint d'Flamen. Besonnesch am Groussraum Los Angeles si vill Haiser a Gefor, dorënner och vill Promi-Villen. Iwwer 230.000 Mënschen hu misse flüchten.Déi staark Loft mécht d'Läschaarbechten immens schwéier. Och wann op e puer Plazen d'Feier konnt agedämmt ginn, breet et sech op anere Plazen weider aus. Am Raum San Diego ass en Donneschdeg en neit Feier ausgebrach.