© AFP

Sechs Mataarbechter vun der Stad Duisburg a 4 vun den Organisateure vun der Loveparade sëtzen op der Uklobänk. Si musse sech wéinst Homicide a blessures involontaire viru Geriicht veräntweren.



Beim Ongléck de 24. Juli 2010 waren 21 Mënschen erdréckt ginn. Deemools gouf et nëmmen een Accès fir op de Site an nees vum Site erof. Ënnert de Visiteuren war op eemol Panik ausgebrach. Doudesaffer waren tëscht 17 an 38 Joer al. Iwwer 650 Persoune goufe blesséiert.



© AFP Archivbild



Well vill Leit involvéiert sinn an eng sëlleche Beweismëttel virleien, rechnen Observateure mat engem vun de gréisste Prozesser vun der Nokrichszäit. Eleng den Haaptdossier zielt iwwer 53.000 Säiten. Dobäi komme nach eemol ronn 1.000 Classeure mat Beweismëttel, souwéi 1.000 Stonne Videomaterial mat den Enregistrementer vun Iwwerwaachungskameraen an Handyen.



Wéinst der Envergure vum Prozess gëtt dësen an enger Kongresshal zu Düsseldorf ofgehalen. Hei ass fir ronn 500 Persoune Plaz. Déi Ugeklote gi vun ronn 30 Affekote verdeedegt. 60 Persounen hunn sech als Partie civile konstituéiert. Si gi vu 35 Juriste vertrueden.