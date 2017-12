Dem ZDF-Politbarometer no gleewe 70% vun de Leit, datt eng GroKo ka Realitéit ginn. 14% sinn der Meenung, datt et awer zu Neiwahle kënnt an 11 % vun de Persounen, déi gefrot goufen, halen eng Minoritéits-Regierung vun der Unioun fir wahrscheinlech.



47% vun de Befrote géingen eng Koalitioun tëscht Unioun an SPD gutt fannen. D'Supporter vun CDU/CSU fannen eng GroKo besser ewéi déi vun de Sozialdemokraten.



Neiwahle ginn iwwerdeems dem Sondage no majoritär refuséiert.