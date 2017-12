© afp

Korruptioun a Südamerika: Rep. Sam Rumé



D'nordamerikanesch Justiz huet lescht Joer erausfonnt, datt d'Firma am ganze ronn 800 Milliounen Dollar Bestiechungsgeld bezuelt huet. An dat u Politiker a Fonctionnairen an 13 verschiddene Länner. Dorënner och Ecuador, wou den Ament de Vizepresident viru Geriicht steet.

A mat him nach 12 héich Beamten an Entrepreneuren. Dat huet am Ecuador fir eng politesch Kris gesuergt. Et ass nämlech den neie President Lenín Moreno, deen de Fokus op d'Korruptioun am Land geriicht huet. Eng Rei Politiker goufe scho festgeholl, dorënner och zwee fréier Ministeren, anerer sinn op der Flucht. De Vizepresident Jorge Glas ass zanter dem 2. Oktober preventiv am Prisong, als Ugekloten am Fall Odebrecht. De fréiere President, Rafael Correa, steet awer hannert dem Jorge Glas, a seet, den neie President géif probéieren, verschidde Leit aus dem Wee ze kréien a säi Pouvoir z'erweideren.



Ma Brasilien gëtt dem neie President Recht. Am Heemechtsland vun der Firma Odebrecht ass d'Justiz scho méi wäit a schafft mat den Haaptschëllege vun der Korruptioun zesummen, fir déi divers Fäll opzeklären. Sou wéi zum Beispill mam José Santos, dem Representant vun Odebrecht am Ecuador. Hien huet beschriwwen, wéi de Konzern Concoursen am Ecuador gewonnen huet, fir Infrastrukturen ze bauen, wéi Staudämm, e Fluchhafen an de Metro vun der Haaptstad Quito, deen nach am Bau ass.



De José Santos huet dräi Leit genannt, mat deenen hie sech am Geheimen getraff hätt, fir Accorden am Ecuador auszehandelen: Do wier als éischt de Carlos Pólit, de Chef vum Rechnungshaff. Hien hätt am ganzen 11 Milliounen Dollar vun Odebrecht kritt, fir d'Korruptioun aus senge Rapporten ze sträichen. Den zweeten ass de Vizepresident Jorge Glas, dee sech bestieche gelooss hätt, fir Odebrecht Projeten ze arrangéieren. Donieft hätt en d'Firma fir Sue fir d'Walcampagne gefrot. An déi drëtt Persoun, déi viséiert ass, ass dem Vizepresident säi Monni, en Entrepreneur, deen als Mëttelsmann och gutt verdéngt hätt. Et geet vun 13 Millioune rieds.



Déi dräi sëtzen elo op der Uklobänk. De Brasilianer José Santos huet souguer Videoe presentéiert vun de geheime Reuniounen. Ma déi 3 Ugeklote soen, déi wiere manipuléiert. Sou ass et effektiv nach ongewëss, ob de Staat genuch géint si an der Hand huet.



De Kampf géint d'Korruptioun kéint sech nach an d'Längt zéien.