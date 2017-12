D'Hamas huet e Samschdeg de Moie gemellt, datt zwee Palästinenser an Attacke vun der israelescher Aviatioun an der Gazasträif ëm d'Liewe komm sinn. 15 Persoune sinn dem palästinensesche Gesondheetsministère no blesséiert ginn.D'israelesch Arméi flitt zanter der Nuecht op e Samschdeg Ziler an der Gazasträif un. 4 Standuerter vun der radikalislamescher Hamas sollen attackéiert gi sinn, nodeems e Freideg Owend eng Rakéit aus der Gazasträif an der israelescher Stad Sderot ageschloen ass. Der Zeitung Haaretz no goufen do Autoe beschiedegt, et wier awer kee blesséiert ginn. Fir d'israelesch Arméi sinn dës Rakéiten awer en - Zitat - "schwéieren Akt vun Aggressioun".Nom Freidesgebiet waren Dausende Palästinenser aus Protest géint d'Decisioun vun den USA, Jerusalem als Haaptstad vun Israel unzegesinn, am Westjordanland an an der Gazasträif op d'Strooss gaang. An Affrontementer waren du schonns zwee Palästinenser gestuerwen an honnerte Leit goufe blesséiert. Rieds geet vu 700.No den neisten Onouen am Noen Osten no senger Unerkennung vu Jerusalem als Haaptstad vun Israel huet den US-President Donald Trump zu Rou an Zeréckhalung opgeruff. De President géif hoffen, datt d'Stëmme vun der Toleranz méi haart si wéi den Haass, huet e Spriecher vum President soe gelooss.Entgéint allen internationale Warnungen hat den Donald Trump dës Woch jo annoncéiert, déi amerikanesch Ambassade vun Tel Aviv op Jerusalem wëllen ze verleeën.Iwwerdeems huet d'Hamas d'Palästinenser e Samschdeg op en Neits zu engem Opstand géint Israel opgeruff.Um Samschdeg wëlle sech déi politesch Responsabel vun de Palästinenserterritoiren zu Ramallah gesinn, nodeems de President Mahmoud Abbas aus Jordanien zréckkomm ass.D'Arabesch Liga kënnt och fir eng Drénglechkeetssitzung zesummen. Et gëtt vu Kairo aus staark Kritik vun der arabescher Welt erwaart.