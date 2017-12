E Sonndeg ass de Journalist Deniz Yücel zanter 300 Deeg am Prisong an der Tierkei.Iwwer 200 Kënschtler a Prominenter fuerderen an engem gemeinsamen Appell, datt de Welt-Korrespondent e faire Prozess kritt an aus dem Prisong entlooss gëtt.Hien hätt näischt aneres gemaach wéi säi Beruff.