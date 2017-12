Internat.: Am meeschte gelies

D'ICE-Streck tëscht Berlin a München ass ageweit. Ma an der Nuecht op e Samschdeg gouf et schonn déi éischt Pann. Um Retour vu München aus op Berlin huet den Zuch mat de ronn 200 Éieregäscht a Journalisten dran e puer Mol misse stoe bleiwen.Den Trajet huet um Enn ronn 6 Stonne gedauert, knapp zwou Stonne méi laang wéi eigentlech geplangt.Wéi et heescht, schafft déi däitsch Bunn mat Nodrock drun, fir d'Grënn vun der Pann erauszefannen.