Eng Mumie an der Vallée des Rois zu Luxor © AFP (Archiv)

Dëst d'Graf ass déi Neiste vun e puer Entdeckungen, déi dëst Joer an der Stad vun de Pharaone gemaach gouf. Am Abrëll ware schonn 8 Mumien entdeckt ginn an am Mäerz gouf eng riseg Statu ausgebuddelt. Mat dësen Entdeckungen erhofft sech d'Regierung aus Ägypten nees méi Undrang am Tourismus.