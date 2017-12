Internat.: Am meeschte gelies

Déi Arabesch Liga huet d'USA opgefuerdert, déi ëmstridden Decisioun, fir Jerusalem als israelesch Haaptstad unzëerkennen, zréckzehuelen.

Déi International Communautéit misst och parallel e Palestinenserstaat mat Ost-Jerusalem als Haaptstad unerkennen, heescht et an enger Resolutioun vun der Liga, déi no enger Drénglechkeetssëtzung zu Kairo ugeholl gouf.

D'USA hätt sech mat hirer Aktioun als Vermëttler vum Friddensprozess zréckgezunn an hätt sech isoléiert.



De Benjamin Netanjahu gëtt iwwerdeems um Sonndeg an e Méindeg zu Paräis a Bréissel erwaart. Den israelesche Premier reprochéiert virun där Rees, Europa am Noost-Konflikt eng duebel Moral.



Europa wär ganz wichteg, hie géif Europa respektéieren, mä net déi „Doppelmoral“, sou den Netanjahu.

Europa géif dem Donald Trump seng Decisioun veruerteelen, net awer d'Rakéitenattacken op Israel oder d'Gehetz géint Israel.

Den Netanjahu gëtt um Sonndeg de Mëtteg um zwou Auer vum franséische President Macron empfaangen, um 15.45 Auer ass eng Pressekonferenz virgesinn.

Haaptthema ass natierlech déi ëmstridden Unerkennung vu Jerusalem als Haaptstad vun Israel.

E Méindeg kënnt den Netanjahu dann zu Bréissel mat den EU-Ausseministeren zesummen.

An Éisträich wënscht sech iwwregens den FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache och, datt déi éisträichesch Ambassade op Jerusalem verluecht gëtt. Dat wär méi natierlech.

Éisträich géif awer näischt an deem Sënn eleng ënnerhuelen a verweist och op d'Neutralitéit.

Aktuell lafen an Éisträich jo nach ëmmer d'Koalitiounsverhandlungen tëscht der konservativer ÖVP mam potentielle Kanzler Sebastian Kurz an eben der rietspopulistescher FPÖ.