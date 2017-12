E Mann hat d'Police geruff, well en e Pak kritt hat, wou en net wousst, vu wiem a wat sollt dra sinn. Seng Adress war net ganz richteg an am Pak huet sech eppes Festes beweegt.Fir d'Saach ze klären ass d'Haus evakuéiert ginn, am Ganze 7 Leit. Sprengstoff-Experte si geruff ginn a konnten awer kuerz Zäit drop Entwarnung ginn.Am Pak war eng fuschnei an ongeféierlech Spillkonsol. Wou se hierkënnt, ass bis ewell nach net gekläert.Déi däitsch Police réit an deem Kontext, datt een op all Pak soll déi richteg Adress an e kloren Expediteur drop schreiwen.Et soll een alles genee iwwerpréiwen an am Zweiwelsfall, wann ee mengt, et kéint eppes Geféierleches am Pak sinn, d'Police ruffen.