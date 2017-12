300 Persoune waren den Ament vum Ongléck an der Fähr. Wéi et vun der Préfecture heescht, wier kee blesséiert ginn.

E Sonndeg de Mëtteg ass eng Fähr am Hafen zu Calais an eng Passerelle geknuppt, wéi si sollt op d'Mier erausfueren.300 Persoune waren den Ament vum Ongléck an der Fähr, et soll awer kengem eppes geschitt sinn.Den Ament lafen d'Aarbechten, fir d'Fähr nees a méi déift Waasser ze zéien, dem Port de Calais no wier se nämlech op eng Sandbänk gefuer.Wéi d'Schëff sollt auslafen, ware Wandspëtzte vu bis zu 100 Kilometer pro Stonn am Pas-de-Calais.Den Hafe soll bis 20 Auer zou sinn.