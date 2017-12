Den israelesche Premierminister war um Sonndeg zu Paräis. Do war déi rezent Jerusalem-Decisioun vun den USA natierlech e Sujet - awer net just do ...

Nodeems den tierkesche President Erdogan Israel schonn e Samschdeg als Land vun der Occupatioun ugesinn huet, fënnt den tierkesche Staatschef um Sonndeg nach méi däitlech Wierder op engem Meeting vu senge Supporter an der Tierkei zu Sivas. Israel wier en Terroristestaat, dee Kanner géif ëmbréngen. Et géif ee Jerusalem net esou engem Land iwwerloossen. Hien géif all Mëttelen asetzen, fir d’Decisioun vum amerikanesche President Donald Trump ze bekämpfen.



De franséische President Emmanuel Macron huet op d'Aussoe vum Erdogan direkt reagéiert, an deen an engem Telefonsgespréich opgeruff, sech zeréckzehalen.



Un den israelesche Premierminister Netanjahu adresséiert, deen e Sonndeg zu Paräis war, huet den Emmanuel Macron gemengt, dee misst couragéiert Geste vis-à-vis vun de Palästinenser weisen. Gläichzäiteg huet de Macron all Zort vun Attacken op Israel condamnéiert.



Den Netanjahu huet während enger gemeinsamer Pressekonferenz gemengt, Paräis wier d'Haaptstad vu Frankräich genausou wéi Jerusalem d'Haaptstad vun Israel wier. Hie géif d'Geschicht an d'Decisioune vu Frankräich respektéieren, genausou géif ee wëssen, datt d'Fransousen déi vun den Israelie géife respektéieren.