Jerusalem wier eng helleg Stad fir d'Chrëschten, d'Judden an d'Moslemen, esou de Pontifex an enger Reaktioun, déi de Vatikan publizéiert huet.

Doranner rifft de Poopst zu Wäisheet a Virsiicht op.Iwwerdeems gouf et zu Jerusalem nees eng Messerattack. Ee Sécherheetsbeamte gouf op enger Gare schwéier blesséiert.D'Identitéit vum Täter ass nach net publizéiert ginn. Och den Hannergrond ass nach net ganz kloer.Ma an de leschten Deeg koum et zu Jerusalem ëmmer nees zu brutalen Ausernanersetzunge wéinst der Annonce vun den USA, Jerusalem als Haaptstad vun Israel un z'erkennen.