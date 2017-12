De Laurent Wauquiez, den als Hardliner gëllt, gouf e Sonndeg mat bal 75% vun de Stëmmen als neie Parteichef gewielt. Hie krut schonn am éischte Wahltour déi absolut Majoritéit an huet sech domat géint seng zwee Erausfuerderer duerchgesat.



D'Partei vum fréiere franséische President Nicolas Sarkozy ass déi gréissten Oppositiounsfraktioun an der Assemblée Nationale zu Paräis.



"Den Owend ass den Optakt vun enger neier Ära fir d'Republikaner", sou de Laurent Wauquiez viru senge Sympathisanten.



Den neie Chef vun de Konservativen huet sech kloer géintiwwer dem aktuelle franséische President Emmanuel Macron positionéiert.



Säi Motto ass kloer, déi biergerlech Konservativ musse sech eendeiteg riets positionéieren. De Laurent Wauquiez, deen ënnert dem President Sarkozy fir eng kuerz Zäit Europaminister war, plädéiert fir ee staarkt Frankräich an ass zejoert mat EU-skeptesche Positiounen opgefall.







D'Republikaner waren an eng déif Kris gerutscht, nodeems hire Presidentschaftskandidat François Fillon bei de Presidentielle schonn am éischte Wahltour eliminéiert gi war. Bei de Parlamentswahlen am Juni hat d'Partei dunn eng weider Defaite géint d'Lager vum sozialliberale President Macron mussen astiechen.