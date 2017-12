Et ass dee fënneftgréisste Flächebrand an der rezenter Geschicht vum amerikanesche Bundesstaat.



5.000 weider Leit goufen opgefuerdert, d'Géigend ze verloossen. Just 10% vum Feier sinn ënner Kontroll.



Zanter dem leschten Dënschdeg si sech d'Bränn am Gaang, auszebreeden.



Bis ewell gouf een Doudesaffer gemellt. Eng 70 Joer al Fra war op der Flucht virun de Flamen mat hirem Auto an engem Accident ëm d'Liewe komm.



Eng ganz Partie Pompjeeën an Awunner goufe blesséiert.