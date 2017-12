© AFP Archivbild

Den Anis Amri soll Medieberichter no vum presuméierten Däitschland-Chef vun der Terrormiliz IS, dem Abu Walaa, engem Islamiste-Priedeger aus dem Irak, zu der Dot autoriséiert gi sinn. An der ARD-Dokumentatioun "Der Anschlag" gouf sech dobäi op Dokumenter vum Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen beruff.



Virum Attentat den 19. Dezember, bei deem 12 Mënschen em d'Liewe komm a 70 blesséiert goufen, soll den Amri en direkte, perséinleche Kontakt zum Abu Walaa gehat hunn. Den Tunesier wier iwwer Chrëschtdag 2015 vum Islamiste-Priedeger zu enger Privataudienz empfaange ginn. Deemno hätt den Amri eng exklusiv Bezéiung zum Walaa gehat.



No der brutaler Attack op de Chrëschtmaart um Berliner Breitscheidplatz, ass den Amri kuerz drop zu Mailand vu Polizisten erschoss ginn.