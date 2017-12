Ronderëm Bréissel an a Flandern sinn d'Leit mat de Konsequenze vum Schnéi geplot. 1.2300 Kilometer Stau goufe gemellt. En neie Rekord an der Belsch.

Internat.: Am meeschte gelies

gouf a 34 Departementer d'Vigilance orange declenchéiert.Am Nordoste vum Land sinn 80.000 Stéit ouni Stroum.Anwar et besonnesch de Weekend iwwer ganz uerg. Et gouf e sëllechen Accidenter a liicht Blesséierter.D'Situatioun hätt sech do awer berouegt.