Ëmweltpolitik war am vergaangene Joer wéinst villen Negativschlagzeilen, wéi dem Austrëtt vun den USA aus dem Paräiser Klimaaccord oder dem Dieselskandal, e staark diskutéiert Thema. Eng vun de gréisste Geforen, déi net just zum Klimawandel, mä och zu enger globaler Gesondheetskris bäidréit, sinn allerdéngs net onbedéngt d'Autoen op eise Stroossen, mä éischter eppes, wat bei ville vun eis all Dag um Teller läit: Fleesch.Déi global Fleeschindustrie verursaacht ronn 15% vun allen Emissiounen. Eng Ännerung am dësem Secteur ass also néideg, fir dem Klimawandel entgéintzewierken. Eng iwwerméisseg Consomatioun vu Fleesch dréit allerdéngs net just zu méi héijen Emissiounen bäi, mä ass och eng Gefor fir d'Gesondheet. Vill esou genannt "modern" Krankheeten, wéi zum Beispill Diabetis, Häerzkrankheeten an Iwwergewiicht sinn un eng schlecht an net ausbalancéiert Ernärung gekoppelt.E reduzéierte Fleeschkonsum kéint also net just hëllefen, de Klimawandel ënner Kontroll ze kréien, mä och déi allgemeng Gesondheet verbesseren. De Problem gëtt ëmmer méi och vun der Politik erkannt an eng Fleeschsteier gouf schonns am däitschen, am schwedeschen an am dänesche Parlament diskutéiert.Eng éischt global Analys huet erginn, dat eng Steiererhéijung vu 40% op Rëndfleesch, 20% op Mëllechprodukter an 8,5% op Poulet weltwäit eng hallef Millioun Liewe pro Joer rette kéint an e markanten Effekt op d'Äerderwäermung hätt."Wa Politiker déi tatsächlech Käschte vu mënschlechen Epidemien, wéi Iwwergewiicht, Diabetis a Kriibs, adresséiere wëllen a gläichzäiteg och nach eppes géint de Klimawandel an Antibiotikaresistenze maache wëllen, da muss net just eng gesond an nohalteg Ernärung subsidéiert ginn, mä och Steieren op Fleeschprodukter erhéicht ginn." esou den Jeremy Coller vun der "Farm Animal Investment Risk and Return" (FAIRR) Initiativ.D'Directrice vu FAIRR, d'Maria Lettini sot heizou: "Mat der Implementatioun vum Paräiser Klimaofkommes wäerte mer wahrscheinlech staatlech Aktioune gesinn, déi den Ëmweltimpakt vum Fleeschsecteur reduzéiere soll." Si prognostizéiert Ännerungen an den nächste 5-10 Joer.