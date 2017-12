© afp

Duerch en ongewéinlechen DNA-Massentest konnt d'Police an Holland e Mord opklären, dee viru 25 Joer geschitt ass. Deemools war dat 19 Joer alt Milica Doorn um Réckwee vun enger Gebuertsdagsparty verschwonnen an ass duerno an engem Weier zu Zaandam, net wäit vun Amsterdam, dout erëmfonnt ginn.



Laang ass geduecht ginn, de Fall wier net opzeklären. Duerch e Gesetz aus dem Joer 2012 ass et dunn allerdéngs méiglech ginn, zu engem fräiwëllegen DNA-Massentest opzeruffen. 130 Männer, déi 1992 an der Géigend vun Zaandam gewunnt hunn, hu sech doropshi gemellt an hunn DNA-Prouwen ofginn. Hier DNA gouf dunn mat der Täter-DNA ofgeglach, wëll d'Police dovun ausgaangen ass, dat de Schëllegen iwwert seng Famill kéint fonnt ginn.



Tatsächlech war ee vun de Fräiwëllege Famill mam Täter, deen esou no 25 Joer gepëtzt konnt ginn. Dem Milica seng Famill ass "erliichtert", datt de Fall no engem véierels Joerhonnert endlech geléist ginn ass.