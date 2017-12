Et ass schonns déi zweet amerikanesch Übung vun dëser Aart an der leschter Woch.

Washington scheit sech net, seng militäresch Stäerkt ze demonstréieren. An Zesummenaarbecht mat Südkorea a Japan hunn d’USA de Méindeg op en neits eng Militärübung virun der koreanescher Hallefinsel gestart.



Am Manöver, deen zwee Deeg dauere soll, solle Rakéitenofwiersystemer getest ginn. Et ass schonns déi zweet Übung vun dëser Aart an enger Woch.



Russland a China, den wichtegsten Alliéierten vun Nordkorea, hunn d’Übung kritiséiert.