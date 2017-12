Well et an der Partei grousse Widderstand géint eng grouss Koalitioun gëtt, iwwerpréift d'SPD elo eng ganz nei Form vun der Regierungszesummenaarbecht.

D'Iddi vun enger sougenannter "KoKo" staamt vum lénke Fligel vun der SPD.



De Parteichef Martin Schulz soll e Méindeg den Owend an enger Fraktiounssëtzung e Modell presentéiert hunn, deemno just bestëmmte Kärprojete géifen am Koalitiounsaccord verankert ginn. Anerer géife bewosst opstoe gelooss ginn, fir dass se am Bundestag diskutéiert a verhandelt kéinte ginn. Sou e Modell géif Raum loossen, fir sech ze profiléieren an aner Majoritéiten unzestriewen.