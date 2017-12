Des Renconter mat ronn 4.000 Participanten soll hëllefen, déi weltwäit Efforten, déi gemaach gi fir de Klimaschutz, virun ze dreiwen. Lëtzebuerg ass op dësem Sommet zu Paräis vertrueden duerch de Premierminister Xavier Bettel an d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.Am Virfeld vum Paräisser Klimasommet huet sech de franséische President iwwerzeegt dovu gewisen, dass säin amerikaneschen Homolog Donald Trump fréier oder spéider seng Decisioun zeréck zitt, aus dem Klimaaccord erausgeklommen ze sinn. Neiverhandlungen iwwer besser Konditioune fir d'USA huet den Emmanuel Macron e Méindeg an engem Interview op CBS awer kategoresch zeréck gewisen. Den Donald Trump hat am Summer annoncéiert, dass d'USA géifen aus dem Klimaaccord erausklammen.Den Emmanuel Macron huet drop higewisen, dass et bei Neiverhandlungen iwwer 190 Länner ginn. Et géif him Leed doen, mä hie wier net bereet, mat sou vill Leit un engem Dësch nei ze verhandelen. Wann en Accord bis ënnerschriwwe wier, misst een en och respektéieren, sou nach de franséische President.