Déi amerikanesch Weltraumagence NASA krut den Optrag, nees Astronauten op de Mound an dono dann och op de Mars ze schécken.

Man on the moon

Den amerikanesche President huet eng entspriechend Direktive ënnerschriwwen.



En Zäitraum oder e Budget fir dëst ambitiéist Zil gouf net genannt. Den Donald Trump huet des Direktive um 46. Joresdag vun der bis elo leschter bemannter Missioun op de Mound ënnerschriwwen.



Europäeschen NavigatiounssystemEng Ariane-5-Rakéit soll um Dënschdeg den Owend 4 nei Satellitten fir den europäeschen Navigatiounssystem Galileo an de Weltall transportéieren. D'Rakéit start vun der Weltraumgare zu Kourou an der franséischer Guyane aus. Bis all d'Satellitten ausgesat sinn, soll d'Missioun knapp véier Stonnen daueren. Mat dësem milliardeschwéiere Prestigeprojet wëll Europa onofhängeg um amerikaneschen GPS ginn. Éischt Servicer sinn zanter engem Joer disponibel.