Ënnert dem Titel « The Briefing » soll d’Wierk ënnert anerem iwwert d’Aarbecht ënnert dem Donald Trump handelen an och iwwert d’Kontroversen am Wahlkampf goen. Hie wéilt do verschidden Malentenduen korrigéieren, esou de Spicer, deen am Juli zeréck getruede war.