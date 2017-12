Konkret geet et ëm Migranten, déi a sougenannten Zentren ënnerbruecht ginn, nodeems se dru gehënnert ginn iwwert Mëttelmier an Europa ze reesen. Doduercher, datt europäesch Länner do der Garde Côte, esou wéi dem libeschen Inneministère géifen ënnert d'Ärem gräifen, géife si Deel vum kriminelle System sinn, esou Amnesty International an engem Rapport.