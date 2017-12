© AFP

Zwee Joer no der COP21 zu Paräis, op där de Klimaaccord ausgehandelt gouf, huet de franséische President Macron en Dënschdeg fir e Sommet iwwer 50 Staats- a Regierungscheffen empfaangen.

Dës Renconter mat ronn 4.000 Participante soll hëllefen, déi weltwäit Efforten, déi gemaach gi fir de Klimaschutz, virunzedreiwen.

Um Bord vun deem Sommet huet de franséische President nach emol confirméiert, dass d’Atomkraaftwierk vu Fessenheim wäert zougemaach ginn. Hie wéilt net zeréckrudderen, mä sech un dat halen, wat decidéiert gi war, sou de Macron géintiwwer dem Monde. Fessenheim soll dann zoumaachen, wann en neien Atomreakter zu Flamanville um Äermelkanal Enn d’nächst Joer soll un d’Netz goen.

Den Engagement zum Klimaschutz géif et net zouloossen, den Undeel vun Atom-Stroum bis d'Joer 2025 op 50% ze reduzéieren, wéi et d’Regierung ënnert dem François Hollande nach geplangt hat. Deemno ass et onwahrscheinlech komplett aus der Atomenergie auszetrieden.



Um Sommet huet de franséische President Emmanuel Macron dann och däitlech Wierder fonnt, et wier een an enger Schluecht, déi een am Gaang wier, ze verléieren. Hien huet dann och proposéiert esou ee "One Planet Summit" all Joer emol ze maachen, fir een Iwwerbléck ze kréien, op wéi enge Plazen ee scho virukomm wier.



"Lëtzebuerg huet wichteg Initiativen am Kampf géint de Klimawandel geholl", dat huet en Dënschdeg um "One Planet Summit" de Premier Xavier Bettel an senger Ried betount.



Lëtzebuerg wier op de Wee vun enger grénger Finanzpolitik gaangen. Do zum Beispill zesumme mat der BEI, der europäescher Investitiounsbank. Zesummen huet een nämlech eng Plattform fir Investissementer gegrënnt, déi an ëmweltfrëndlech Projete solle fléissen, also géint de Klimawandel. 30 Milliounen Euro sinn dofir virgesinn.



Begleet gëtt de Premier um Klimasommet zu Paräis vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.



Während dëser Renconter mat 4.000 Participanten hunn ënnert anerem grouss Investisseuren an Entwécklungsbanke konkret Schrëtt annoncéiert, fir de Kampf géint de Klimawandel ze ënnerstëtzen.