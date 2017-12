© afp

De Sträit ëm een Telefon soll zur Kläpperei gefouert hunn, heescht et vun offizieller Säit. Den 31 Joer ale Pistorius war mat engem aneren Häftling unenee geroden an huet eng Prellung dovugedroen.De fréiere Paralympic-Star setzt wéinst Mord u senger Fra Reeva Steenkamp am Prisong. Eréischt am November ass seng Strof op 13 Joer erhéicht ginn.