Am US-Staat Alabama huet, iwwerraschend, den Demokrat Doug Jones d'Wiel fir ee Sëtz am Senat gewonnen.

Roy Moore

Hien huet sech domat géint säi republikanesche Kontrahent Roy Moore duerchgesat, dee vum President Donald Trump ënnerstëtzt gi war.Den éischten Héichrechnungen no hätt den demokratesche Kandidat de Vott knapp gewonnen, dat nodeems 90% vun den Urnen ausgezielt waren. E puer Dausend Stëmme géifen tëscht deenen zwee Kandidate leien.Den ultrakonservative Republikaner Roy Moore steet ënner Verdacht, an der Zäit Mannerjäreg Meedercher sexuell belästegt ze hunn. Den Donald Trump hat hien trotz dësen Accusatioune während dem Wahlkampf ënnerstëtzt.Eng sëlleche republikanesch Senateuren hate sech allerdéngs vum fréiere Riichter distanzéiert. Do virdrun hat hie schonn mat doutéisen Aussoen iwwer Homosexueller fir Opreegung gesuergt.Am konservativ gepräägte Südstaat Alabama läit déi lescht Victoire vun engem Demokrat Joerzéngten zeréck.Dës Defaite kënnt zu engem schlechten Zäitpunkt fir den amerikanesche President, deem seng Wäerter an den Ëmfroen op engem neien Déifstand ukomm sinn.Déi republikanesch Majoritéit am amerikanesche Senat ass domat op elo nach just eng Stëmm geschmolt. Dës erschwéiert natierlech déi geplangte Steierreform vum Donald Trump massiv.