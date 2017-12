Dëse läit den Ament op engem Niveau tëscht 1 an 1,25 Prozent.



Et wier dëst déi drëtt Zënshausse bannent dësem Joer.



Am Februar leeft d'Mandat vun der aktueller Zentralbankcheffin Janet Yellen of. Als Nofolger huet de President Donald Trump de fréiere Finanzinvestisseur Jerome Powell nominéiert, deen zanter 2012 am Conseil vun de Gouverneure vun der Federal Reserve sëtzt. De Powell setzt sech d'selwecht wéi d'Janet Yellen fir eng moderat Zënspolitik an.