Nodeems militant Palästinenser eng Rakéit Richtung Israel geschoss hunn, ass déi israelesch Aviatioun an der Nuecht Loftugrëff op d’Gazasträif geflunn.

© AFP (Archivbild)

Viséiert war do eng Militärinfrastruktur vun der Hamas. Vu palästinensescher Säit heescht et, datt d’Rakéit vun de Militanten Israel net erreecht hat, ma schonn an der Gazasträif op engem Feld ageschloe war.